Каковы заслуги Сеченова и Павлов в развитии учения о высшей нервной деятельности
Биология
Каковы заслуги Сеченова и Павлов в развитии учения о высшей нервной деятельности
Ответ(ы) на вопрос:
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И.П.Павлов: - основоположник учения о ВНД - разработал рефлекторную теорию - экспериментально подтвердил некоторые теоретические положения, выдвинутые Сеченовым И.М. Сеченов: - написал в 1863г. "Рефлексы головного мозга" - положил начало для зарождения психофизиологии как науки
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