Каковы заслуги Сеченова и Павлов в развитии учения о высшей нервной деятельности

Гость: Гость:

И.П.Павлов: - основоположник учения о ВНД - разработал рефлекторную теорию - экспериментально подтвердил некоторые теоретические положения, выдвинутые Сеченовым И.М. Сеченов: - написал в 1863г. "Рефлексы головного мозга" - положил начало для зарождения психофизиологии как науки