Какре проверочное слово у слово задумчивость
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Какре проверочное слово у слово задумчивость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово "думать"
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