С какими из в-в взаимодействует железо: K, BaO, H2O, HCl, P2O5, Cl2, Cu(OH)2, CuSO4, O2, NaNO3
Химия
С какими из в-в взаимодействует железо: K, BaO, H2O, HCl, P2O5, Cl2, Cu(OH)2, CuSO4, O2, NaNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + H2O = FeO + H2 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 Fe + CuSO4 = Cu + FeSO4 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши числа 500 ед. 2 класс, 150 ед. 1 класса, 40 ед. 2 класса, 2 ед. 1 класса, 7 сотен тысяч, 7 десятков, 7 ед. 2 класса, 7 ед 1 класса
Математика
Оля и Рома идут навстречу друг другу. Сейчас расстояние между нами 800 м. Оля идёт со скоростью 70 м/мин, а Рома - 80м/мин. Через сколько минут рас...