Помогите написать эти задания (тема: тире между подлежащим и сказуемым )

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Упр 2. 1. тире после место 2. тире после горница 3. рядовые тире 4. после страна тире 5. после народ тире 6. тире после бестии 7. после пройдоха тире 8. после народа тире 9. после задача тире, запятые после шоссе, удержаться 10. после наслаждение тире. упр 1. в 10 предложении запятую можно заменить на тире после слова бараны. во 2 предложении тире м. заменить на запятую. в 4 тоже. в 7 вместо двоеточия м. поставить тире, а вместо тире запятую