Расчитайте общее число атомов, входящих в состав молекулы серной киcлоты H2SO4 химическим количеством 0,1 моль и определите её массу
Химия
Расчитайте общее число атомов, входящих в состав молекулы серной киcлоты H2SO4 химическим количеством 0,1 моль и определите её массу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=⇒m=M×n Mr(S)=2+32+16×4=98 M= 98(г/моль) m=98×0,1=9,8 г.
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