Расчитайте общее число атомов, входящих в состав молекулы серной киcлоты H2SO4 химическим количеством 0,1 моль и определите её массу

Химия
Расчитайте общее число атомов, входящих в состав молекулы серной киcлоты H2SO4 химическим количеством 0,1 моль и определите её массу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=⇒m=M×n Mr(S)=2+32+16×4=98 M= 98(г/моль) m=98×0,1=9,8 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Умножь дроби . Результат сократить
Ответить
Алгебра
Найдите неизвестный член пропорции
Ответить
Математика
Периметр треугольника равен p сантиметров 1 его сторона 12 сантиметров 2 б сантимет??ов составьте выражение для нахождения 3 стороны треугольника в...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста....
Ответить
Русский язык
Глаголы какого времени по лицам не изменяются
Ответить