Периметр треугольника равен p сантиметров 1 его сторона 12 сантиметров 2 б сантимет??ов составьте выражение для нахождения 3 стороны треугольника вычислите длину 3 стороны если p равен 76 b равен 28

Математика

Периметр треугольника равен p сантиметров 1 его сторона 12 сантиметров 2 б сантимет??ов составьте выражение для нахождения 3 стороны треугольника вычислите длину 3 стороны если p равен 76 b равен 28

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