Периметр треугольника равен p сантиметров 1 его сторона 12 сантиметров 2 б сантимет??ов составьте выражение для нахождения 3 стороны треугольника вычислите длину 3 стороны если p равен 76 b равен 28

Математика
Периметр треугольника равен p сантиметров 1 его сторона 12 сантиметров 2 б сантимет??ов составьте выражение для нахождения 3 стороны треугольника вычислите длину 3 стороны если p равен 76 b равен 28
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть третья сторона  треугольника  = с   см. Периметр  треугольника:  12  + b + c  =  р    Выражение :     с =  р  -  (12+b)  При р=76  см  ,  b = 28  см      c=  76  - (12+28) = 76 - 40= 36 (см)  длина третьей стороны Ответ:  36 см длина  третьей стороны треугольника 
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