Периметр треугольника равен p сантиметров 1 его сторона 12 сантиметров 2 б сантимет??ов составьте выражение для нахождения 3 стороны треугольника вычислите длину 3 стороны если p равен 76 b равен 28
Математика
Периметр треугольника равен p сантиметров 1 его сторона 12 сантиметров 2 б сантимет??ов составьте выражение для нахождения 3 стороны треугольника вычислите длину 3 стороны если p равен 76 b равен 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть третья сторона треугольника = с см. Периметр треугольника: 12 + b + c = р Выражение : с = р - (12+b) При р=76 см , b = 28 см c= 76 - (12+28) = 76 - 40= 36 (см) длина третьей стороны Ответ: 36 см длина третьей стороны треугольника
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