Отличаются ли причины стресса в наше время от причин стресса в давние века.

Обществознание
Отличаются ли причины стресса в наше время от причин стресса в давние века.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канечно,всё меняется новые технологии и так далее того что раньше не было сейчас эсть,поетому отличается даже очень
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