Прямоугольник со сторонами 4 и 16 см наложили на квадрат со стороной 8 см. Доказать, ??то площади заштрихованных частей данныхфигур равны
Математика
Прямоугольник со сторонами 4 и 16 см наложили на квадрат со стороной 8 см. Доказать, ??то площади заштрихованных частей данныхфигур равны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sкв.=8*8=64см^2 Sпр.=4*16=64см^2 Sкв.=Sпр.
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