Прямоугольник со сторонами 4 и 16 см наложили на квадрат со стороной 8 см. Доказать, ??то площади заштрихованных частей данныхфигур равны

Математика

Прямоугольник со сторонами 4 и 16 см наложили на квадрат со стороной 8 см. Доказать, ??то площади заштрихованных частей данныхфигур равны

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