Помогите найти плотность! Если m- 920 гр. v-1 литр.
Физика
Помогите найти плотность! Если m- 920 гр. v-1 литр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
920 разделить на 1000000м = 0.00092
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