Ребят,как сделать 5-ое и 6-тое?Помогите плиз
Алгебра
Ребят,как сделать 5-ое и 6-тое?Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возводи обе части в квадрат, учитывая ОДЗ (область допустимых значений х)
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