Придумать рассказ на одну из тем мечты о будущем о тайнах звездного неба что там в глубинах вселенной заранее огромное спасибо умоляю спасите меня от этих уроков очень сильно прошу срочно нужно

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Очень интересно,что находится на небе, на других планетах.Ведь в мире не всё разгаданно.Может быть на других планетах есть жизнь?Глядя на звёздное небо задаётся вопрос "Откуда это всё взялось?".Что будет в будущем?Прошлые века оставили множество предположений о красоте иных миров.А может и вправду есть ещё не раскрытая планета на которой живут люди такие же как мы, но с другим характером, они все дружные.Всё таки эта вселенная очень интересна своими тайнами и секретами.И возможно, что через несколько миллионов лет люди откроют тайны вселенной.