Найдите среди данных слов однокоренные.Пять,пятёрка,пятно,пятница,пятнистый ,пят??а .Лечить,лекарство,лётчик,улечу,лечение,полёт,лечебный,
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Найдите среди данных слов однокоренные.Пять,пятёрка,пятно,пятница,пятнистый ,пят??а .Лечить,лекарство,лётчик,улечу,лечение,полёт,лечебный,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокоренные - пять - пятерка, пятно - пятнистый, лечить - лечение - лечебный, летчик - улечу. Удачи :з
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