Как по английски правильно писать время? Мне надо узнать как пишут 10:10,14:35, 18:15.
Английский язык
Как по английски правильно писать время? Мне надо узнать как пишут 10:10,14:35, 18:15.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10.10 ten past ten, 14.35 twenty five to thirteen, 18.15 quater past eighteen
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