Помогите прошу текст ты сидишь на трубине стадиона и смотришь футбольный матч

Гость: Гость:

Сегодня папа купил 2 билета на футбольный матч и мы решили сходить. Я так рад, потому что уже давно хотел посмотреть футбол в живую. Мы пришли заняли свои места и ждали пока начнётся матч. Тут на сцену выбежала группа поддержки и стала поддерживать свою команду. Потом они ушли и начался матч. Этот матч был между ( тут можешь написать любые 2 клуба). Я болел за ( какуе-то команду). Сначала команда за которую я болел стала проигрывать а потом с большим отрывом обогнала соперников и выйграла. Я был очень рад и благодарен папе за такой день. Мне очень понравилось сегодня смотреть футбольный матч и болеть за команду это был так интересно лучше чем за телевизором. Потом я пришёл домой и всё в подробности стал рассказывать маме