Срочно!!!Какого были сели семибоярщины? Почему распалось первое аполчение?

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22 июля Ляпунов был убит на казачьем круге, а некоторые его сторонники подверглись репрессиям. События 22 июля привели к расколу Первого ополчения. Из лагеря ушла часть служилых людей замосковных городов. Зажиточная часть посадского населения северорусских и поволжских городов, разоренное смутой дворянство восприняли убийство Ляпунова как новое "воровство" вчерашних болотниковцев и "тушинцев". Тем не менее приказы продолжали функционировать до весны 1612 г. Осенью 1612 г. остатки Первого ополчения во главе с князем Трубецким присоединились ко Второму ополчению. ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1611 г., Рязанское ополчение — войско, созданное русскими городами в период Смутного временидля освобождения Москвы от поляков.