Какте птицы вывожят птенцов в дожжь

Биология
Какте птицы вывожят птенцов в дожжь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛЕБЕДЬ Черный лебедь принадлежит к птицам с ярко выраженной социальностью. Некоторые стаи насчитывают до 50 000 лебедей. В колониях бывают сотни гнезд, расположенных настолько близко, что насиживающие птицы могут дотянутся друг до друга клювами. Подобно многим австралийским водоплавающим, черные лебеди могут на долго откладывать начало гнездования, дожидаясь дождей и разлива рек, создающих благоприятные условия для выведения потомства. Резкие изменения климатических условий нередко вызывает миграции птиц на значительные расстояния.
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