Какте птицы вывожят птенцов в дожжь
Биология
Какте птицы вывожят птенцов в дожжь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛЕБЕДЬ Черный лебедь принадлежит к птицам с ярко выраженной социальностью. Некоторые стаи насчитывают до 50 000 лебедей. В колониях бывают сотни гнезд, расположенных настолько близко, что насиживающие птицы могут дотянутся друг до друга клювами. Подобно многим австралийским водоплавающим, черные лебеди могут на долго откладывать начало гнездования, дожидаясь дождей и разлива рек, создающих благоприятные условия для выведения потомства. Резкие изменения климатических условий нередко вызывает миграции птиц на значительные расстояния.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда,длина kоторого 10см,ширина 8см, а в??сота на 4см больше ширины
Русский язык
Українська література
Математика
(8-x)•3=4•(x-3) число не должно быдь бесконечным ирацианальным и приблизительным то е??ть конкретным.