Какте животные есть в суптропиках

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В субтропическом климатическом поясе развиты жестколистные леса. Это умеренно теплый климат с жарким (20-25°С) и относительно сухим летом, прохладной и дождливой зимой. Среднее количество осадков — 400-600 мм в год при редком и недолговечном снеговом покрове. Обитатели субтропических жестколистных лесов и кустарников приспособились к климатическим условиям этой природной зоны. Лето слишком жаркое, а зима — прохладная и влажная, поэтому животные наиболее активны в весенний и осенний периоды, когда сочетание влажности и температуры самое благоприятное. Из млекопитающих в средиземноморских жестколистных лесах и кустарниках встречаются некоторые копытные, например горные бараны — муфлоны, лани, виверровые хищники (генетта, ихневмон) , мелкие кошки. В Пиренеях, горах Марокко и Балканского полуострова сохранились медведи. Для животного мира субтропических жестколистных лесов и кустарников характерны виды, свойственные как лесам умеренного пояса, так и тропическим (обезьяны, хамелеон, шакал, дикобраз, волк, виверра) . Типичны животные, питающиеся семенами древесных растений (желудями, каштанами, орехами, семенами сосен) , — сони, лесная мышь, белки, хомякообразные. Много пресмыкающихся — гекконы, черепахи, ящерицы, змеи. Из птиц характерны гриф, сокол, зяблик, коноплянка, щегол, черный дрозд, большая синица; в зарослях фри-ганы — жаворонки. Значительная часть континентальных районов субтропического пояса занята пустынями и полупустынями на серо-бурых почвах и сероземах. В северном полушарии пустыни, окаймленные полосой полупустынь, достигают максимального развития. В отличие от пустынь и полупустынь умеренного пояса, где зимние температуры отрицательные, в субтропических пустынях и полупустынях средняя температура самого холодного месяца выше 4°, хотя зимой и случаются заморозки. Здесь преобладают засухоустойчивые виды — редко разбросанные деревца и кустарники, не дающие тени, или прижатые к земле в виде «подушек» колючие полукустарники. В субтропических пустынях Северной Америки распространен креозотовый куст с липкими пахучими листочками, содержащими креозот. В почвах из-за сильного испарения капиллярных растворов накапливаются соли, образуются гипсовые и другие коры. В субтропических пустынях и полупустынях много грызунов и пресмыкающихся, водятся копытные (дикие ослы, газели) , из хищников — гепард, леопард, тигр (в Средиземноморье еще недавно водился лев) . Широко распространены шакалы и гиены. Многочисленны и разнообразны птицы: голубая сорока, воробьи, канареечные вьюрки (родоначальники комнатной канарейки) , славки, пересмешники, каменки и др. Из водоплавающих птиц типичен мраморный чирок. Грифы и стервятники — неотъемлемая часть средиземноморского горного ландшафта. Широко распространены чёрный гриф и белоголовый сип. Из многих видов черепах наиболее известна греческая. В южном Средиземноморье обитают хамелеоны, много гекконов, агамовых, настоящих ящериц. Среди змей особенно распространены ужи и полозы. Изображение эскулапова полоза (чаша с обвившейся вокруг змеёй) стала эмблемой медицины. Встречаются и ядовитые змеи — гадюка, носорог, гюрза, эфа, кобра. Необыкновенно богат мир насекомых Средиземноморья: из бабочек - кавалеры, белянки, сатиры; много жуков, термитов и скорпионов.