Какую часть квадратного метра составляют 600см2???

Математика
Какую часть квадратного метра составляют 600см2???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кажется 0,06-часть;т.е. шестую часть от ста
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