Надо послать 6 срочных писем . Сколькими способами это можно сделать , если 1) для передачи писем можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из курьеров? 2) каждый из трех курьеров должен получить два письма?

Математика

Надо послать 6 срочных писем . Сколькими способами это можно сделать , если 1) для передачи писем можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из курьеров? 2) каждый из трех курьеров должен получить два письма?

Автор: Гость