Надо послать 6 срочных писем . Сколькими способами это можно сделать , если 1) для передачи писем можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из курьеров? 2) каждый из трех курьеров должен получить два письма?
Математика
Надо послать 6 срочных писем . Сколькими способами это можно сделать , если 1) для передачи писем можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из курьеров? 2) каждый из трех курьеров должен получить два письма?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12 способов 2) 54 способа
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