Какую часть угла занимает угол а)1,3,10,50 б)30,90,150 в)45,135,80,12 г)15,18.36,20
Математика
Какую часть угла занимает угол а)1,3,10,50 б)30,90,150 в)45,135,80,12 г)15,18.36,20
Ответ(ы):
Гость:
А)1/180 3/180=1/60 10/180=1/18 50/180=5/18 б) 30/180=1/6 90/180=1/2 150/180=5/6 в)45/180=1/4 135/180= 80/180=8/18=4/9 12/180=1/15 г) 15/180=5/60=1/12 18/180=1/10 36/180=6/30=1/5 20/180=1/36
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