Какую длину имеет на карте отрезок, изображающий расстояние 45км, если масштаб кар??ы равен 1:1 000 000?
Математика
Какую длину имеет на карте отрезок, изображающий расстояние 45км, если масштаб кар??ы равен 1:1 000 000?
Ответ(ы):
Гость:
45 км = 45 000 м = 4 500 000 см 1:1 000 000 я так понимаю это в см 4 500 000 :1 000 000 = 4,5 см Ответ: 4, 5 см
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