Помогите срочно ответить по жизни и дечтельности фета!!!

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Фет родился в 1820 г. в семье Афанасия Шеншина – мценского помещика и немки Шарлотты Фёт. При рождении он был записан сыном помещика, что оказалось подлогом. Подлог всплыл через 14 лет, однако и И.Фет тоже не признавал Афанасия своим сыном. Мальчик, который прожил эти годы в России, был отправлен в Лифляндию и помещен в частный пансион. Все эти мытарства наложили на душу Афанасия Фета «жесточайшие нравственные пытки», подготовившие почву для пессимизма.Оторванный от семьи, потерявший фамилию, одинокий, Фет рос в чужом городе, чувствуя себя «собакой, потерявшей хозяина».Затем, в 1838 г. Фет возвратился в Россию, стал студентом университета, начал писать стихи и познакомился с Аполлоном Григорьевым. Он печатал свои стихи в журнале «Отечественные записки». В 23 года Фет был уже известен, и его стихотворение «На заре ты ее не буди» А.Варламов положил на музыку. В год окончания университета (1844) скончался дядя, любивший Фета и обещавший ему состояние, чтобы помочь бесправному члену рода, но деньги бесследно пропали.Чтобы получить дворянство, Фет идет на военную службу, - необходимо было дослужиться до офицера. Поэт проявил упорство, волю. Но радости офицерское звание ему не принесло: вышел новый указ - надо было служить до полковника, чтобы стать законным членом своего дворянского рода. В эти годы муза поэта молчала, и только в начале 50-х – вновь зазвучала. Стихи о любви чрезвычайно музыкальны, недаром многие из стихов Фета звучат как романсы и по сей день. Его лирические стихи способны выразить тончайшие чувства человеческой души. С легкой руки поэта стихи читались, стали популярными, пелись, передавались в рукописях.С 1853 г. Фет выходит в отставку, наконец получив право на потомственное дворянство, и хочет заняться профессиональной литературой и переводами. Но все пережитое, отношения с «Современником» и литераторами привело поэта в состояние хандры и депрессии. Он оставляет литературу, решившись заняться сельским хозяйством. В это время Фет общается с Л.Н.Толстым и Тургеневым. Толстой был очень дружен с Фетом и считал, что деятельность поэта необходимо возродить. Именно Толстому Фет направил свое новое весеннее стихотворение «Майская ночь». Достоевский писал: «Как проста гениальная лирика Фета, по глубине и непосредственности дарования… первого лирика новой Европы».Последний взлет творческой активности совпал с переменой в жизни Фета. Он покидает хозяйственную деятельность, покупает старинную усадьбу, сделав ее «обителью поэзии». Появляются в свет четыре его сборника стихотворений под названием «Вечерние огни».Поэту было уже 70 лет, но стихи о любви лились и ласкали душу читающего. Ни долгие жизненные невзгоды, ни болезни, ни старость не разлучили поэта с лирическим «садом любви». Он создал гимн неземной красоте, как будто внутри обычного человека сидел другой, окруженный сияньем из звезд, окрыленный и молодой