Пожалуйста решите 15 номер

Гость: Гость:

(X-1)(X-1)(X-1)(x+1)(x+1)=(x^2-1)^2(x-1) выражение (x^2-1)^2 всегда больше 0 (х-1)>0 если х больше или равно 1 знаменатель не может =0 следов.х +2<0 x<-2 x может быть от -2 до бесконечнечности