Пожалуйста решите 15 номер
Алгебра
Пожалуйста решите 15 номер
Ответ(ы):
Гость:
(X-1)(X-1)(X-1)(x+1)(x+1)=(x^2-1)^2(x-1) выражение (x^2-1)^2 всегда больше 0 (х-1)>0 если х больше или равно 1 знаменатель не может =0 следов.х +2<0 x<-2 x может быть от -2 до бесконечнечности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Физика
Предмет высотой 16 см находится на расстоянии 80 см от рассеивающей линзы с оптичес??ой силой -2,5 дптр. Во сколько раз изменится высота изображени...
Физика
Визначте як зміниться період електромагнітних коливань у коливальному контурі , ??кщо електроємність конденсатора збільшитиу 2 рази?
История