Пожалуйста решите 15 номер

Алгебра
Пожалуйста решите 15 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(X-1)(X-1)(X-1)(x+1)(x+1)=(x^2-1)^2(x-1) выражение  (x^2-1)^2 всегда больше 0 (х-1)>0  если х больше или равно 1 знаменатель не может =0 следов.х +2<0  x<-2 x может быть от -2 до бесконечнечности  
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