Предмет высотой 16 см находится на расстоянии 80 см от рассеивающей линзы с оптичес??ой силой -2,5 дптр. Во сколько раз изменится высота изображения , если предмет подвинуть к линзе на 40 см?

Физика

Предмет высотой 16 см находится на расстоянии 80 см от рассеивающей линзы с оптичес??ой силой -2,5 дптр. Во сколько раз изменится высота изображения , если предмет подвинуть к линзе на 40 см?

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