Предмет высотой 16 см находится на расстоянии 80 см от рассеивающей линзы с оптичес??ой силой -2,5 дптр. Во сколько раз изменится высота изображения , если предмет подвинуть к линзе на 40 см?
Физика
Предмет высотой 16 см находится на расстоянии 80 см от рассеивающей линзы с оптичес??ой силой -2,5 дптр. Во сколько раз изменится высота изображения , если предмет подвинуть к линзе на 40 см?
Ответ(ы):
Гость:
16/80=0,2 0,2*-2,5=-0,5 Ответ : -0,5
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