В хоре пели a девочек,а мальчиков-в 2 раза больше.На сколько меньше девочек,чем мальчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=9,10

Математика
В хоре пели a девочек,а мальчиков-в 2 раза больше.На сколько меньше девочек,чем мальчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=9,10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A - девочек 2а - мальчиков 2а-а=х 2*9-9=9 2*10-10=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В хоре пели a девочек,а мальчиков-в два раза больше.На сколько меньше девочек,чем м??льчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=...
Ответить
Алгебра
Соотнесите график с формулой. Номер 5
Ответить
История
В чем состоит значение Любечского съезда князей
Ответить
Информатика
В цветовой модели RGB графического редактора установлены следующие параметры цвета: 127, 127, 127. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?
Ответить
Английский язык
Не поможешь с английским , будешь бабой !
Ответить