В хоре пели a девочек,а мальчиков-в 2 раза больше.На сколько меньше девочек,чем мальчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=9,10

Математика

В хоре пели a девочек,а мальчиков-в 2 раза больше.На сколько меньше девочек,чем мальчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=9,10

Автор: Гость