В хоре пели a девочек,а мальчиков-в 2 раза больше.На сколько меньше девочек,чем мальчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=9,10
Математика
В хоре пели a девочек,а мальчиков-в 2 раза больше.На сколько меньше девочек,чем мальчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=9,10
Ответ(ы):
Гость:
A - девочек 2а - мальчиков 2а-а=х 2*9-9=9 2*10-10=10
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