В хоре пели a девочек,а мальчиков-в два раза больше.На сколько меньше девочек,чем м??льчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=9,10

Математика

В хоре пели a девочек,а мальчиков-в два раза больше.На сколько меньше девочек,чем м??льчиков,в хоре? Составь уравнение и найди его значение,если а=9,10

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