В чем состоит значение Любечского съезда князей

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Вообще Любечский съезд был в 1097 году, это был съезд русских князей. Непосредственной причиной съезда послужила необходимость заключения мира с Олегом Святославичем, против которого Святополк Изяславич и Владимир Мономах боролись с 1094 года. Характер войны, кстати, получил название "Междоусобная война на Руси 1094-1097 года". Съезд провозгласил принцип наследования князьями земель своих отцов, то есть права на наследование каждого из нескольких сложившихся на тот момент княжеств были ограничены рамками определённой ветви династии Рюриковичей. Это констатировало наличие нового политического строя на Руси, основой которого было сложившееся крупное феодальное землевладение. Поэтому считается, что Любечский съезд остановил междоусобицы на левобережье Днепра. Удачи Вам! :)