УКАЖИ ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В ТВОРИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 1) ( ВИДИМ) НА КАРТИНКЕ 2)( ВСТАЕТ ) НАД ПОЛЯНОЙ 3) ( ЗАБЛУДИЛСЯ ) В ТУМАНЕ 4) ( ШЕЛ ) ПО СЛЕДУ

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УКАЖИ ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В ТВОРИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 1) ( ВИДИМ) НА КАРТИНКЕ 2)( ВСТАЕТ ) НАД ПОЛЯНОЙ 3) ( ЗАБЛУДИЛСЯ ) В ТУМАНЕ 4) ( ШЕЛ ) ПО СЛЕДУ

Автор: Гость