Выразите в градусах величину угла радианная мера которого равна 2 п ,п,п/2,3п/2,0
Алгебра
Выразите в градусах величину угла радианная мера которого равна 2 п ,п,п/2,3п/2,0
Ответ(ы):
Гость:
0 = 0⁰ п/2 = 30⁰ п = 180⁰ 3п/2 = 270⁰ 2п = 360⁰
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