Визначте як зміниться період електромагнітних коливань у коливальному контурі , ??кщо електроємність конденсатора збільшитиу 2 рази?
Физика
Визначте як зміниться період електромагнітних коливань у коливальному контурі , ??кщо електроємність конденсатора збільшитиу 2 рази?
Ответ(ы):
Гость:
Увеличится в 1,4 раза, это следует из формулы Томсона Т=2*3,14* корень из (L*C). Если подкоренное выражение увеличится в 2 раза то всё выражение увеличится в корень из 2раз.
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