Почему греко-македонское войско смогло победить персов и создать мировое государство
История
Почему греко-македонское войско смогло победить персов и создать мировое государство
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего потому что у греков всегда был план и они продумывали ход войны
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