Помогите плизз!))Мне бы хоть одно задание!Все на фото)Заранее спасибо!
Математика
Помогите плизз!))Мне бы хоть одно задание!Все на фото)Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
1) 5 * 1/25 + 14/5 = 15/5=3 Если будет непонятно, как я решила, спрашивай) Сейчас остальные напишу. пишу.... 2) 9 * 1/9-3/3=1-1=0 3) 2*1/4-5/2=-4/2=-2 4) 16*1/16-8/4=1-2/-1
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