Помогите пожалуйста решить! Диагонали ромба относятся как 3:4,а периметр ромба 80 ??м.Вычисли площадь ромба

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Пусть это ромб АВСД 1) 80:4=20 см - сторона ромба 2) если диагонали ромба относятся как 3:4, то и полудиагонали также относятся как 3:4 3) рассмотрим прямоугольный треугольник, образованный стороной ромба и двумя полудиагоналями, например АВО, где О - точка пересечения диагоналей, а А и В - вершины ромба. Если в прямоугольном треугольнике две стороны относятся как 3:4, то три стороны относятся, как 3:4:5. АВ:ОВ:ОА = 5:4:3 20:ОВ:ОА = 5:4:3 Следовательно, ОВ=16 см, ОА=12 см Тогда АС = 24 см, ВД =32 см 4) S = d1•d2/2 = АС•ВД/2 = 24•32/2 = 384 кв.см Ответ: Sромба=384 кв.см