Какую функцию выполняют лёгкие, кожа и почки в организме человека? 1) удаляют нен??жные вещества 2) регулируют температуру тела 3) переносят питательные вещества 4) вырабатывают антитела
Биология
Какую функцию выполняют лёгкие, кожа и почки в организме человека? 1) удаляют нен??жные вещества 2) регулируют температуру тела 3) переносят питательные вещества 4) вырабатывают антитела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. удаляют ненужные вещества (у почек основная функция - выделительная, а легкие и кожа многофункциональные, в которые тоже входит-выделительная)
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