Какую массу природного газа надо сжечь, чтобы нагреть до кипения 3 л воды? Начальная температура воды равна 20 градусам

Физика

Какую массу природного газа надо сжечь, чтобы нагреть до кипения 3 л воды? Начальная температура воды равна 20 градусам

Автор: Гость