Какую массу природного газа надо сжечь, чтобы нагреть до кипения 3 л воды? Начальная температура воды равна 20 градусам

Физика
Какую массу природного газа надо сжечь, чтобы нагреть до кипения 3 л воды? Начальная температура воды равна 20 градусам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 58,2г природного газа,44 милиона делить на 756 тысяч 
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