Какую массу природного газа надо сжечь, чтобы нагреть до кипения 3 л воды? Начальная температура воды равна 20 градусам
Физика
Какую массу природного газа надо сжечь, чтобы нагреть до кипения 3 л воды? Начальная температура воды равна 20 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 58,2г природного газа,44 милиона делить на 756 тысяч
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