На левую тележку положили металический кубик на правую деревянный оба кубика оди??акового объема какая из тележек приобретает большую скорость
Физика
На левую тележку положили металический кубик на правую деревянный оба кубика оди??акового объема какая из тележек приобретает большую скорость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря по какой траектории движется тележка, просто учти то, что металлический шарик тяжелее деревянного
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