На левую тележку положили металический кубик на правую деревянный оба кубика оди??акового объема какая из тележек приобретает большую скорость

Физика

На левую тележку положили металический кубик на правую деревянный оба кубика оди??акового объема какая из тележек приобретает большую скорость

Автор: Гость