Основные отличительные признаки представителей гидроидных, сцифиодных медуз и к??раловых полипов

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У Коралловых полипов медузоидная стадия редуцирована полностью, у Сцифоидных полипы маленькие, а медузы большие, у Гидроидных поколения равны. Скелет из извести присущ только кораллам. Есть ещё множество отличий, но это вам придётся искать без меня.