Ребят, пожалуйста, мне стих нужен собственного сочинения про русский язык. Пожалу??ста помогите?????((((((((((

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Ребят, пожалуйста, мне стих нужен собственного сочинения про русский язык. Пожалу??ста помогите?????((((((((((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В день солнечный июльский, Цветы, цветы вокруг Красив язык мой русский, Как этот летний луг.Иду тропинкой узкой- Деревья до небес! Могуч язык мой русский Как этот русский лес!И в радости и в грусти – Он всякий час со мной. Родной язык мой русский, Как Родина родной! Read more: http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-o-rodnom-yazyke/#ixzz4O6RImF8p

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