Начерти отрезок, длина которого равна длине самого которого из отрезков на чертеже?

Математика
Начерти отрезок, длина которого равна длине самого которого из отрезков на чертеже?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все легко и просто. длина отрезка равна 5 см.
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