1)Ленточный транспортер движется со скоростью 20см/с За какое время груз перемести??ся с помощью транспортера на 25м? 2)Сколько кирпичей можно погрузить на трёхтонный автомобиль если объём одного кирпича 2 дм в кубе 3)Земля дви...

Физика

1)Ленточный транспортер движется со скоростью 20см/с За какое время груз перемести??ся с помощью транспортера на 25м? 2)Сколько кирпичей можно погрузить на трёхтонный автомобиль если объём одного кирпича 2 дм в кубе 3)Земля движется вокруг солнца со скоростью 30км/с. На каакое приблизительно расстояние переместится Земля по своей орбите в течение часа? 4)В бидон объемом 0.01 м в кубе налит керосин. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ А) ЕСЛИ БИДОН ПОЛОН КЕРАСИНА ТО МАССА КЕРОСИНА В БИДОНЕ МЕНЬШЕ 5 КГ Б)ЕСЛИ В БИДОН НАЛИТЬ 10 КГ КЕРОСИНВ ТО ЧАСТЬ КЕРОСИНА ВЫЛЬЕТСЯ ИЗ БИДОНА В)ЕСЛИМ В БИДОН НАЛИТЬ 10 КГ ВОДЫ ТО ЧАСТЬ ВОДЫ ВЫЛЬЕТСЯ ИЗ БИДОНА

Автор: Гость