Какие металы обладают постоянной валентностью,срочно.
Химия
Какие металы обладают постоянной валентностью,срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щелочные (I) и щелочноземельные(II). Еще есть исключения: Цинк всегда двухвалентен и алюминий всегда трехвалентен
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