Какую орфограмму отмечают точкой?
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Какую орфограмму отмечают точкой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С оглушением парного согласного: когти,беседка,сад,варежка,завтрак,багаж с озвончанием парного согласного: просьба,вокзал,сделка,отбой,футбол
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