Какую орфограмму отмечают точкой?

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Какую орфограмму отмечают точкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С оглушением парного согласного: когти,беседка,сад,варежка,завтрак,багаж                                                       с озвончанием парного согласного:             просьба,вокзал,сделка,отбой,футбол
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