Какую планету убрали из списка планет? Почему ( обоснуй свой ответ)

Математика
Какую планету убрали из списка планет? Почему ( обоснуй свой ответ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плутон убрали. Мол маленькая планета
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