Какую планету убрали из списка планет? Почему ( обоснуй свой ответ)
Математика
Какую планету убрали из списка планет? Почему ( обоснуй свой ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плутон убрали. Мол маленькая планета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина ломаной из трех звеньев 34 сантиметров длина первого звена 12 сантиметров длина второго звена 15 сантиметров Какова длина третьего звена ломаной
Английский язык
Английский язык
Сочинение на английском. На тему мой друг. Текс описания и повествование. Зарание ??пасибо Элина.❤❤❤ 7-12предложений.
История