Помогите плиииииз на английском с переводом на русский
Русский язык
Помогите плиииииз на английском с переводом на русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твой школьный журнал попросил читателей отправить свои краткие истории,для сборки историй с названием "Запомнившейся день".Написать историю 80-120 слов.
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