СРОЧНО!!! Составьте научно-позновательный рассказ о любом животном зоопарка. (где живёт,чем питается и Т.Д.)

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Рассказ о тигре Это крупное животное ударом лапы может свалить с ног лошадь. Тигр – один из самых крупных представителей хищного царства, длина его тела – от полутора до трёх метров. Цвет меха тигра — красновато-желтый с красивыми черными полосами по всему телу. Встречаются в природе и тигры-стиляги: белого или чёрного цвета. Тигр – кошка с особой грацией. Его движения плавны, ловки, быстры, он умеет двигаться бесшумно и аккуратно. Как у истинного хищника у него тонкий слух, отличное зрение, высокая прыгучесть, он хороший скалолаз и пловец. Кошки умеют мурлыкать, мурлычет и тигр, когда он сыт и спокоен. Но если что-то не по нему – глухо рычит, и издаёт угрожающие звуки. Днем он прячется в непроходимом царстве джунглей, в сыроватых местах, а ночью выходит на охоту. Он совершенно по-кошачьи подкрадывается к неосторожному животному и потом одним прыжком наскакивает на него и мгновенно убивает. За несколько секунд эта крупная полосатая кошка может убить даже не одного, а нескольких животных. Опасный зверь – тигр! Эксперты давно подметили такое свойство тигра, как высокая приспособляемость к тем условиям, в которых он прeбывает. Будь то леса умеренного пояса, или тропические, джунгли, горные или равнинные территории, глухие места или рядом с человеком – тигр легко адаптируется ко всему. Охота на тигра в старину была любимою забавою богатых особ в Индии; позже это удовольствие могли позволить себе состоятельные люди из английских офицеров, служащих в Индии. Далеко не всегда подобного рода охота заканчивалась благополучно.