Напишите подробно как найти значение выражения (√2 - 3√5)² + (√2 + 3√5)² ... П.с. Спасибо)
Математика
Напишите подробно как найти значение выражения (√2 - 3√5)² + (√2 + 3√5)² ... П.с. Спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√2 - 3√5)² + (√2 + 3√5)² = √2^2-2*√2*3√5+(3√5)^2+ √2^2+2*√2*3√5+(3√5)^2= √2^2=4 (3√5)^2=45, получаем 2+45+2+45=94
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