Вставь пропущенные единицы длинны так, чтобы равенства были верными 340 см = 34 ..., 650 ??м= 6...5..., 208 см= 2...8..., 110 см=1...1..., 124 см= 12... 4..., 305см= 3...5..., 418см=4...18..., 120см= 1...2...
Математика
Вставь пропущенные единицы длинны так, чтобы равенства были верными 340 см = 34 ..., 650 ??м= 6...5..., 208 см= 2...8..., 110 см=1...1..., 124 см= 12... 4..., 305см= 3...5..., 418см=4...18..., 120см= 1...2...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
340см=34дм 650см=6м5дм 208см=2м8см 110см=1м1дм 124см=12дм4с 305см=3м5см 418см=4м18см 120см=1м2дм
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