Вставь пропущенные единицы длинны так, чтобы равенства были верными 340 см = 34 ..., 650 ??м= 6...5..., 208 см= 2...8..., 110 см=1...1..., 124 см= 12... 4..., 305см= 3...5..., 418см=4...18..., 120см= 1...2...

Математика

Вставь пропущенные единицы длинны так, чтобы равенства были верными 340 см = 34 ..., 650 ??м= 6...5..., 208 см= 2...8..., 110 см=1...1..., 124 см= 12... 4..., 305см= 3...5..., 418см=4...18..., 120см= 1...2...

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