Пояснить пословицу хто на зиму зорав, той на весне золото мати буде
Українська мова
Пояснить пословицу хто на зиму зорав, той на весне золото мати буде
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Гость:
ЦЕ коли робиш щось вчасно то в майбутньому будеш мати якусь річ на вагу золота Це все одно що : зроби сьогодні те що хочеш зробити завтра
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