Пояснить пословицу хто на зиму зорав, той на весне золото мати буде

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Пояснить пословицу хто на зиму зорав, той на весне золото мати буде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦЕ коли робиш щось вчасно  то в майбутньому  будеш мати якусь річ на вагу золота  Це все одно що : зроби сьогодні те що хочеш зробити завтра
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