ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ТРЕУГОЛЬНИКА(ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ,ОСТРОУГОЛЬНЫЙ.ТУПОУГОЛЬНЫЙ)ЗНАЯ ДВА УГЛА: а)39 и 58 б)55 и 35 в)32 и 56 ЧИСЛА-ЭТО ГРАДУСЫ
Математика
ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ТРЕУГОЛЬНИКА(ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ,ОСТРОУГОЛЬНЫЙ.ТУПОУГОЛЬНЫЙ)ЗНАЯ ДВА УГЛА: а)39 и 58 б)55 и 35 в)32 и 56 ЧИСЛА-ЭТО ГРАДУСЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 180-(39+58)=83° Остроугольный б) 180-(55+35)=90° Прямоугольный в) 180-(32+56 )=88° Остроугольный
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