ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ТРЕУГОЛЬНИКА(ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ,ОСТРОУГОЛЬНЫЙ.ТУПОУГОЛЬНЫЙ)ЗНАЯ ДВА УГЛА: а)39 и 58 б)55 и 35 в)32 и 56 ЧИСЛА-ЭТО ГРАДУСЫ

Математика

ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ТРЕУГОЛЬНИКА(ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ,ОСТРОУГОЛЬНЫЙ.ТУПОУГОЛЬНЫЙ)ЗНАЯ ДВА УГЛА: а)39 и 58 б)55 и 35 в)32 и 56 ЧИСЛА-ЭТО ГРАДУСЫ

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