Erzahle bitte uber deine Familie. Можно пофантазировать Ist deine Familie groz oder kleine?
Немецкий язык
Erzahle bitte uber deine Familie. Можно пофантазировать Ist deine Familie groz oder kleine?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расскажи, о твоём семье. У твоей семья большая или маленькая
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