Erzahle bitte uber deine Familie. Можно пофантазировать Ist deine Familie groz oder kleine?

Немецкий язык
Erzahle bitte uber deine Familie. Можно пофантазировать Ist deine Familie groz oder kleine?
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Гость:
Расскажи, о твоём семье. У твоей семья большая или маленькая
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